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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Максим Степанов: Радий, що я змусив президента виконувати Конституцію

      266 Читать новость на русском
      Максим Степанов
      Максим Степанов

      Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов не планує судитися з президентом Порошенком щодо своєї відставки.

      Про це політик заявив сьогодні під час брифінгу.

      Я радий, що змусив президента хоч у такий спосіб виконувати Конституцію. Формально процедуру дотримано. Тож оскаржувати це рішення в суді не збираюся. Адже уся країна і так побачила, яка реальна причина мого звільнення – в Одеській області були забезпечені дійсно чесні та прозорі вибори. Тож, рішення є суто політичним,
      – заявив Максим Степанов.

      Натомість Максим Степанов закликав громадських активістів, представників різних політсил зробити усе можливе, аби другий тур виборів пройшов так само чесно і без фальсифікацій, як і перший.

      Максим Степанов також розповів, що не збирається залишати політичну діяльність. "Точно знаю – з політики не піду, все тільки починається. В якому форматі? Однозначно у тому, який буде відповідати моїм принципам та ідеям", – додав Степанов.

      Нагадаємо, що раніше Максим Степанов назвав незаконними дії президента і його указ про відсторонення з посади. Степанов аргументував це тим, що не була дотримана процедура, прописана у Конституції. Також він заявив, що справжня причина його звільнення – проведення чесних виборів в Одеській області.

      blog_ava
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      Теги: Петро Порошенко Новини політики Президент України Максим Степанов
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