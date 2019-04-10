Максим Степанов: Радий, що я змусив президента виконувати Конституцію

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов не планує судитися з президентом Порошенком щодо своєї відставки.

Про це політик заявив сьогодні під час брифінгу.

Я радий, що змусив президента хоч у такий спосіб виконувати Конституцію. Формально процедуру дотримано. Тож оскаржувати це рішення в суді не збираюся. Адже уся країна і так побачила, яка реальна причина мого звільнення – в Одеській області були забезпечені дійсно чесні та прозорі вибори. Тож, рішення є суто політичним,

– заявив Максим Степанов.

Натомість Максим Степанов закликав громадських активістів, представників різних політсил зробити усе можливе, аби другий тур виборів пройшов так само чесно і без фальсифікацій, як і перший.

Максим Степанов також розповів, що не збирається залишати політичну діяльність. "Точно знаю – з політики не піду, все тільки починається. В якому форматі? Однозначно у тому, який буде відповідати моїм принципам та ідеям", – додав Степанов.

Нагадаємо, що раніше Максим Степанов назвав незаконними дії президента і його указ про відсторонення з посади. Степанов аргументував це тим, що не була дотримана процедура, прописана у Конституції. Також він заявив, що справжня причина його звільнення – проведення чесних виборів в Одеській області.