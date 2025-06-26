Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Бобылев в суде заявил, что хочет обратно в бригаду

Максим Бобылев заявил, что будет доказывать свою невиновность. После этого он хочет продолжить службу в 35 отдельной бригаде морской пехоты, частью которой он был до попадания в плен.

Я же сейчас до сих пор действующий военнослужащий, меня не увольняли, ничего,

– подчеркнул он

Впрочем, Бобылев не смог ответить, ждут ли там его: связаться с собратьями или командирами возможности не было. По словам обвиняемого, когда ему в последний раз дали телефон он связался с родными. А после госпиталя был под стражей.

Бобилев отрицает слова прокурора о риске уклонения от правосудия – мол, он не сбежал, когда находился на реабилитации в госпитале. Кроме этого, военный отвергает, что совершал что-то против потерпевших и говорит, что не знает мотивов свидетельствовать против него.

Также обвиняемый рассказал, что служил на контракте с 2021 года. После того как попал в плен, его доставили в Крым, а после того этапом перевезли в Горловку. Он добавил, что "на себе почувствовал", как россияне относятся к пленным украинцам.

"Я не знал, что возвращаюсь в Украину. Посадили в автозак и повезли. Уже когда сняли повязку с глаз, то понял", – сказал Бобылев.

По его словам, у него нет жалоб на отношение в СИЗО в Киеве. Кроме того, родственников в Украине у экс-подсудимого нет.

Напомним,, после обмена в июле 2024 года бывший заключенный Виктор "Аист" Лахно в соцсетях заявил, что Бобилев сотрудничал с администрацией колонии, где держали и пытали пленных. Более того, по данным следствия, обвиняемый сам бил воинов ВСУ.