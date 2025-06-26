Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Бобилєв у суді заявив, що хоче назад у бригаду

Максим Бобилєв заявив, що буде доводити свою невинуватість. Після цього він хоче продовжити службу у 35 окремій бригаді морської піхоти, частиною якої він був до потрапляння у полон.

Я ж наразі є досі чинним військовослужбовцем, мене не звільняли, нічого,

– наголосив він

Втім, Бобилєв не зміг відповісти, чи чекають там на нього: звʼязатися з побратимами чи командирами змоги не було. За словами обвинувачуваного, коли йому востаннє дали телефон він зв'язався з рідними. А після госпіталю був під вартою.

Бобилєв заперечує слова прокурора про ризик ухилення від правосуддя – мовляв, він не втік, коли перебував на реабілітації у шпиталі. Окрім цього, військовий відкидає, що вчиняв щось проти потерпілих і каже, що не знає мотивів свідчити проти нього.

Також обвинувачений розповів, що служив на контракті з 2021 року. Після того як потрапив у полон, його доставили до Криму, а після того етапом перевезли до Горлівки. Він додав, що "на собі відчув", як росіяни ставляться до полонених українців.

"Я не знав, що повертаюся до України. Посадили в автозак і повезли. Вже коли зняли повʼязку з очей, то зрозумів", – сказав Бобилєв.

За його словами, у нього немає скарг на ставлення у СІЗО в Києві. Крім того, родичів в Україні експолонений не має.

Нагадаємо, після обміну у липні 2024 року експолонений Віктор "Лелека" Лахно у соцмережах заявив, що Бобилєв співпрацював з адміністрацією колонії, де тримали й катували полонених. Ба більше, за данними слідства, обвинувачуваний сам бив воїнів ЗСУ.