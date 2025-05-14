Чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з військовополоненими, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Судового репортера".

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Що відомо про справу Максима Бобилєва

Насамперед варто зауважити, що підозрюваний Максим Бобилєв вже понад пів року перебуває під вартою та не визнає своєї провини.

За даними слідства, він не лише був лояльним до працівників "Калінінської виправної колонії" на тимчасово окупованій території Донеччини, а й допомагав їм та долучався до побиття полонених українських захисників.

У підозрі Бобилєва чотири епізоди та пʼятеро потерпілих за період із вересня 2023 до січня 2024 року. Зокрема, 19 вересня 2023-го під приводом того, що новоприбулий полонений не сказав про своє татуювання, працівники колонії змусили його роздягнутися та побили.

Помічник начальника зміни Андрій Кононенко та інспектор відділу безпеки Артем Карянов повели його в туалет. У цей час Бобилєв нібито за власною ініціативою приєднався до них. Полоненого збили з ніг над унітазом.

Тоді підозрюваний начебто утримував руки потерпілого за спиною, щоб придушити можливий опір, тоді як Карянов і Кононенко били чоловіка ногами по голові, опускаючи його голову в унітаз.

Окрім того, за версією слідства, Бобилєв брав участь у так званій "прийомці" полонених. Під час неї українських захисників змушували повністю роздягнутися, стати до стіни у "позі ластівки", а потім безпричинно били гумовими кийками.

Зауважимо, що 30 жовтня 2023-го "прийомку" проводив оперуповноважений Дмитро Андрєєв. Тоді Бобилєв нібито завдав не менше трьох ударів гумовим кийком по сідницях потерпілого, а 18 січня 2024-го вдарив полоненого у груди ногою, яка була взута в черевик.

На етапі досудового слідства вдалося допитати близько 20 свідків, потерпілі взяли участь у слідчих експериментах. Також відбулися одночасні допити підозрюваного Бобилєва з потерпілими, під час яких вони наполягали на своїх поясненнях.

Додамо, що у рамках особистого обшуку у Бобилєва вилучили мобільний телефон і зошит. У телефоні слідчі виявили повідомлення і дзвінки на номер телефону російського мобільного оператора. Тоді як у зошиті були записи з прізвищами, іменами та по батькові різних осіб, а також назва електронної скриньки і якийсь номер мобільного телефону.

На початку 2025 року заочно оголосили підозри співробітникам "Калінінської виправної колонії" Кононенку, Карянову та Андрєєву, які вважаються співучасниками Бобилєва. Сам український експолонений постане перед судом особисто.

Печерський районний суд Києва вже провів підготовче слухання 13 травня. Захисник Євген Олійник брав участь по відеозвʼязку. Ніхто з учасників процесу не заперечував проти того, щоб справу призначили до розгляду у відкритому засіданні. Сам же обвинувачений попросив, щоб його справу слухала колегія із трьох суддів.

Адвокат Бобилєва каже, що перебування під арештом його підопічного нібито необґрунтоване і надмірно суворе. При цьому наголошує, що Бобилєв все ще залишається військовослужбовцем України. Він клопотав про запобіжний захід, не повʼязаний із триманням під вартою, і говорив, що Бобилєв нібито ще "може мати наміри продовжувати службу".

Щодо висунутого обвинувачення Бобилєв та його адвокат у суді ще не висловлювалися. Втім, у разі доведення провини підозрюваному загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що після обміну полоненими колишній військовополонений Віктор "Лелека" Лахно почав писати у соцмережах, що Бобилєв співпрацював з адміністрацією колонії, де тримали й катували полонених. А також не хотів обмінюватися та відмовлявся від громадянства України.

Окрім цього, Лахно публікував свідчення інших людей. 18 липня СБУ зареєструвала кримінальне провадження.

Зауважимо, що російські військові не лише катують українських полонених, а й страчують їх, нехтуючи міжнародними нормами гуманітарного права. За даними місії ООН, з серпня задокументовано 29 випадків вбивства щонайменше 91 українського військовослужбовця, які не могли чинити опору.