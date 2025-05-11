Свою історію захисник розповів у інтерв'ю 24 Каналу. "Алві" розповів про важливість психологічної реабілітації для військових, зміну професії на війні та сприйняття безпеки в суспільстві.

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Боєць розповів про полон в Оленівці

За словами Максима, в Оленівці були різні наглядачі: і росіяни, і якути, і люди з окупованих українських територій. Найкраще, "з повагою", до військовополонених ставилися представники ГРУ та ФСБ, а найжахливіше – ті, хто з так званої "ДНР" і не воює, типу прокурорів чи наглядачів.

"Алві" вважає, що йому дуже пощастило через "не такий складний полон" – чоловік сильно схуд, його кілька разів били.

А те, що переживали й переживають зараз хлопці, – це жах. Я б не хотів порівнювати свій час в полоні й побратимів, але різниця велика. Так, у мене були складнощі, були моменти, які дуже важко пройшли. Але в порівнянні… я взагалі не думаю, що мій полон і полон хлопців порівнюється,

– ділиться боєць.

Дехто з українців пережив страшні катування – "їх виключали, включали, били електрошокерами". Про деякі речі Максим розповідати не хоче.

Спогади наздогнали згодом

Спогади про пережите наздогнали "Алві" згодом. Він розповів про захисну реакцію – "моменти із забуванням усього".

От, наприклад, я просто їду в машині та відчуваю, що подув вітер. І це буквально так само, як було тоді в полоні. І все, я відчуваю, що потрапляю в ситуацію, у якій вже був. Хоча я все давно забув,

– каже Максим.

До слова, раніше про важкі умови полону та Оленівку в інтерв'ю 24 Каналу розповів Микита з позивним "Фрутті". Велику війну він зустрів у Маріуполі, а на обмін потрапив за 2,5 року, після чого повернувся на службу.