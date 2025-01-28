Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондента УНН. Представники 18-го Департаменту ОГПУ на брифінгу припускають використання росіянами артилерії, вогнемета або вибухівки.

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Які версії називає слідство

За словами прокурора Дмитра Марцина, встановити остаточну версію наразі неможливо – Україна не має доступу до місця теракту.

Слідство припускає наступні причини вибуху в бараці:

використання ручного вогнемета "Джміль";

застосуванням артилерійської системи або іншої високоточної зброї;

закладення вибухівки всередині приміщення біля самого входу в барак.

Зараз відсутній доступ до місця вчинення злочину. Навіть, встановити тип озброєння, який був застосований наразі дуже складно, оскільки ми не маємо доступу, ми не можемо бачити наслідки застосування такого озброєння,

– каже Марцин.

Нагадаємо, ексначальнику колонії і його першому заступнику раніше було повідомлено про підозру. Сергій Євсюков та Дмитро Нейолов буцімто перебували на "посадах", коли в ніч на 29 липня 2022 року в одному з бараків пролунав вибух. Інших причетних до вбивства військових "Азову" досі встановлюють.

Внаслідок теракту, за даними СБУ, загинули щонайменше 50 українських військових, 9 з них померли через ненадання невідкладної медичної допомоги, ще близько 150 – дістали поранення.

Євсюков міг загинути 9 грудня 2024 року в окупованому Донецьку. Під днищем його автівки було закладено пластид, близько 150 – 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Його дружина, яка працює на окупаційне "МВС", під час вибуху отримала серйозні поранення.