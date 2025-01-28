Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента УНН. Представители 18-го Департамента ОГПУ на брифинге предполагают использование россиянами артиллерии, огнемета или взрывчатки.

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Какие версии называет следствие

По словам прокурора Дмитрия Марцина, установить окончательную версию пока невозможно – Украина не имеет доступа к месту теракта.

Следствие предполагает следующие причины взрыва в бараке:

использование ручного огнемета "Шмель";

применением артиллерийской системы или другого высокоточного оружия;

закладка взрывчатки внутри помещения у самого входа в барак.

Сейчас отсутствует доступ к месту совершения преступления. Даже, установить тип вооружения, который был применен пока очень сложно, поскольку мы не имеем доступа, мы не можем видеть последствия применения такого вооружения,

– говорит Марцин.

Напомним, экс-начальнику колонии и его первому заместителю ранее было сообщено о подозрении. Сергей Евсюков и Дмитрий Неёлов якобы находились на "должностях", когда в ночь на 29 июля 2022 года в одном из бараков прогремел взрыв. Других причастных к убийству военных "Азова" до сих пор устанавливают.

В результате теракта, по данным СБУ, погибли по меньшей мере 50 украинских военных, 9 из них умерли из-за неоказания неотложной медицинской помощи, еще около 150 – получили ранения.

Евсюков мог погибнуть 9 декабря 2024 года в оккупированном Донецке. Под днищем его машины был заложен пластид, около 150 – 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Его жена, которая работает на оккупационное "МВД", во время взрыва получила серьезные ранения.