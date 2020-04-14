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      Максимум, который может выдержать Украина – середина мая, – социолог Головаха о карантине

      - Читати новину українською
      Євген Головаха / LIGA.net

      В Украине до 24 апреля объявлен карантин. Однако его могут продлить, если пандемия коронавируса не пойдет на спад. Однако социолог Евгений Головаха предостерегает украинскую власть от такого шага.

      "Карантин в такій формі, як зараз, до літа продовжувати не можна. Просто не можна, тому що загине весь малий і середній бізнес. Думаю, максимум, який може витримати Україна, – це середина травня. Далі потрібно поступово скасовувати карантин. І то, втрати будуть величезні", – заявив Головаха в коментарі LB.ua.

      До слова Скільки українців підтримують продовження карантину: результати соцопитування

      За його словами, якщо карантин продовжиться, то Україна може повернутися у 90-ті роки, коли в нас було безробіття. А це може призвести до масових протестів та зростання рівня злочинності.

      "Ось чому я побоююся довгого карантину. Тому що двічі пережити 90-ті – це, я вам скажу, непросто. Ми й з перших 90-х вийшли з великими втратами", – відзначив Головаха.

      Він нагадав, що тоді 96% українців називали себе незаможними. Зараз таких не більше 30%. Однак 55% українців заявили, що не мають збереження, щоб понад місяць пробути на карантині.

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      "Карантинні заходи не можуть тривати нескінченно. Для влади це, звичайно, зручно, але вони повинні розуміти, що наслідки будуть катастрофічними у загальному підсумку для них теж. [...] Не можна нескінченно тримати людей на повідку. Тому нашій владі треба проводити дуже розумну політику. А вони, на мою думку, трохи впали в ейфорію від того, що вперше за всю історію України не вони винні в тому, що все погано. І відчули, що нарешті вони можуть комусь щось заборонити. Крім того, заборонити, обмежити – це поки єдиний ефективний захід, на яку наша влада здатна", – додав соціолог.


      Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости политики Новости Украины
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