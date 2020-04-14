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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Максимум, який може витримати Україна – середина травня, – соціолог Головаха про карантин

      - Читать новость на русском
      Євген Головаха / LIGA.net

      В Україні до 24 квітня оголошений карантин. Однак його можуть продовжити, якщо пандемія коронавірусу не піде на спад. Однак соціолог Євген Головаха застерігає українську владу від такого кроку.

      "Карантин в такій формі, як зараз, до літа продовжувати не можна. Просто не можна, тому що загине весь малий і середній бізнес. Думаю, максимум, який може витримати Україна, – це середина травня. Далі потрібно поступово скасовувати карантин. І то, втрати будуть величезні", – заявив Головаха в коментарі LB.ua.

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      За його словами, якщо карантин продовжиться, то Україна може повернутися у 90-ті роки, коли в нас було безробіття. А це може призвести до масових протестів та зростання рівня злочинності.

      "Ось чому я побоююся довгого карантину. Тому що двічі пережити 90-ті – це, я вам скажу, непросто. Ми й з перших 90-х вийшли з великими втратами", – відзначив Головаха.

      Він нагадав, що тоді 96% українців називали себе незаможними. Зараз таких не більше 30%. Однак 55% українців заявили, що не мають збереження, щоб понад місяць пробути на карантині.

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      "Карантинні заходи не можуть тривати нескінченно. Для влади це, звичайно, зручно, але вони повинні розуміти, що наслідки будуть катастрофічними у загальному підсумку для них теж. [...] Не можна нескінченно тримати людей на повідку. Тому нашій владі треба проводити дуже розумну політику. А вони, на мою думку, трохи впали в ейфорію від того, що вперше за всю історію України не вони винні в тому, що все погано. І відчули, що нарешті вони можуть комусь щось заборонити. Крім того, заборонити, обмежити – це поки єдиний ефективний захід, на яку наша влада здатна", – додав соціолог.


      Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я
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