Одно из сел Украины попало в Книгу рекордов за длительную оборону от российских оккупантов

За годы полномасштабной войны немало украинских сел и городков отличились непоколебимым сопротивлением оккупантам. Одно из них стало настоящим страшным сном для врага.

Речь идет о Малой Токмачке – небольшом поселке, расположенном в Запорожье в прифронтовой зоне. Оккупанты несколько лет отчитываются о захвате этого населенного пункта. Однако, на самом деле, он продолжает несокрушимо держать оборону.

Смотрите также "Колеса забиваются, и они падают": возле Гуляйполя российские атаки тормозит оптоволокно

Почему Малая Токмачка оказалась в Книге рекордов Украины?

На днях 118 отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины. Таким образом ее отметили за длительную и эффективную оборону района Малой Токмачки, где подразделения ежедневно отражают атаки противника.

Председатель наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко передал командованию бригады официальный диплом, подтверждающий национальное достижение.

Малая Токмачка стала одним из самых долго удерживаемых рубежей этой войны– украинские силы обороны контролируют это направление уже более 1500 дней, несмотря на постоянные штурмы, артиллерийские обстрелы и атаки дронов и авиации.

Впрочем, сам рекорд, отмечают в бригаде, это скорее фиксация истории. Главное здесь другое: ежедневная работа военных, которые держат позиции и оберегают каждый метр украинской земли.

118-я ОМБр вошла в Книгу рекордов Украины / Фото с фейсбук-страницы бригады

Малая Токмачка стала мемом о неудачах россиян на фронте

Россия уже не первый год пытается захватить Малую Токмачку, однако контроля над поселком не имеет. Поэтому в интернете даже "гуляет" мем о том, что осада Сталинграда длилась меньше, чем этого украинского села.

По словам представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, до полномасштабного вторжения здесь жило до 3,5 тысяч человек. Поселок расположен на дороге между оккупированными Пологами и Ореховом, что делает его важным на этом направлении.

Фактически Малая Токмачка сейчас почти разрушена из-за боевых действий. Линия фронта проходит примерно в 1,5 – 2 километрах от населенного пункта, а боевые столкновения происходят преимущественно на окраинах.

Внутрь села российские штурмовые группы не заходят и закрепиться там не могут. Несмотря на это, российское командование иногда докладывает о "захвате" поселка, хотя эти заявления не соответствуют реальности. Такие ложные доклады уже не раз создавали проблемы самой российской армии при планировании атак.

Где расположена Малая Токмачка: смотрите на карте