Об этом рассказывает 24 Канал. К слову, Маланка – это не только ряженное действо, но и глубокая народная традиция, что помогает отгонять темные силы и приносит надежду на новый год.

Читайте также Воины ВСУ ликвидировали экс-футболиста сборной России, который играл на Евро-2004

Бойцы "Тайфуна" в образах Маланки

Бойцы "Тайфуна" своей отвагой и решительностью продолжают борьбу со злом, как на фронте, так и в праздничной обрядности.

По традиции, когда заканчивается старый год и начинается новый, мир становится уязвимым к темным силам, поэтому маланкари одевают маски, чтобы спутать зло и защитить себя и своих близких.

У бойцов "Тайфуна" маски злых персонажей, таких как черт и ростовщик, стали символом их борьбы с реальным злом на передовой.

Бойцы "Тайфуна" продолжают народные обычаи / фото Даня Привет

Однако Маланка – это не только ритуал защиты. Маски дают возможность временно отбросить социальные роли и взглянуть на себя настоящих. Окружающие не знают, кто скрывается под маской, и это позволяет снять внутреннее напряжение, на некоторое время забыть о будничном мире.

Проект "Коза-Маланка" помог каждому воину на фото подобрать образы, отражающие их внутреннюю сущность. В костюмах от Пана, Гадалки, Деда, Черта, Ростовщика и Врача каждый воин нашел часть своего "Я".

Однако нельзя забывать, что военная форма осталась важной частью их образа, ведь именно она является неизменной сущностью каждого бойца.

Это сочетание современной военной реальности и народной традиции придает празднованию Маланки нового, более глубокого смысла, что сохраняет национальную идентичность даже в условиях войны.

