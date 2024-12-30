Про це розповідає 24 Канал. До слова, Маланка – це не лише ряжене дійство, але й глибока народна традиція, що допомагає відганяти темні сили та приносить надію на новий рік.

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Бійці "Тайфуну" в образах Маланки

Бійці "Тайфуну" своєю відвагою та рішучістю продовжують боротьбу зі злом, як на фронті, так і в святковій обрядовості.

За традицією, коли закінчується старий рік і починається новий, світ стає вразливим до темних сил, тому маланкарі одягають маски, щоб сплутати зло та захистити себе і своїх близьких.

У бійців "Тайфуну" маски злих персонажів, таких як чорт та лихвар, стали символом їхньої боротьби з реальним злом на передовій.

Бійці "Тайфуну" продовжують народні звичаї / фото Даня Привіт

Однак Маланка – це не лише ритуал захисту. Маски дають можливість тимчасово відкинути соціальні ролі та поглянути на себе справжніх. Оточення не знає, хто ховається під маскою, і це дозволяє зняти внутрішню напругу, на деякий час забути про буденний світ.

Проєкт "Коза-Маланка" допоміг кожному воїну на фото підібрати образи, що відображають їхню внутрішню сутність. У костюмах від Пана, Ворожки, Діда, Чорта, Лихваря та Лікаря кожен воїн знайшов частину свого "Я".

Проте не можна забувати, що військова форма залишилася важливою частиною їхнього образу, адже саме вона є незмінною сутністю кожного бійця.

Це поєднання сучасної військової реальності і народної традиції додає святкуванню Маланки нового, глибшого сенсу, що зберігає національну ідентичність навіть в умовах війни.

