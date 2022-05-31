Мальчик Алеша и рекордная георгиевская лента: российская пропаганда пробивает дно

Украина продолжает разоблачать лживую российскую пропаганду. Захватчики нашли новую фигуру для создания мифа – мальчика Алешу.

Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал. Россияне говорят, что мальчик с цветами бегал встречать их танки, которые по территории Белгородской области едут в Украину.

Оспа обезьян и Украина: россияне лелеют очередной фейк об "украинских биолабораториях"

"Этот парень становится для России ключевым активом пропагандистских действий. В частности, Алеша не просто герой оберток шоколада, а его даже взяли в ряды так называемой "Юнармии"", – сказал Лещенко.

Хотят гуманизировать войну

Журналист отметил, что российские убийцы таким образом пытаются найти более гуманное лицо для своей "военной операции", потому что им не удалось использовать образ бабушки, которая с красным флагом встречала оккупантов. Затем она отреклась от этих действий и, наоборот, обвинила Россию в разрушении своего дома.

Кстати "Старушка с красным флагом" теперь клянет оккупантов: они обстреляли ее дом

Эпопея с георгиевской лентой

По словам Лещенко, продолжением действа с Алешей стала гигантская по своим размерам георгиевская лента, которую выложили буквой Z. Журналист отмечает ее масштабы, поскольку российские СМИ сообщают, что длина полотнища 300 метров, а ширина 7, 5 метров. На сегодняшний день это самая большая георгиевская лента в мире. Ее развернули те же "юнармейцы".

Это актив российского пропагандистского государства, который они используют в СМИ, чтобы придать этой войне детское лицо. Ну, а масштабы, гигантомания и георгиевская лента буквой Z лишь раз наталкивают нас на аналогии с нацистской Германией, где совершали аналогичные пропагандистские трюки,

– сказал Лещенко.

Россияне распространяют пропаганду на оккупированных территориях

В Херсоне россияне распространяют пропагандистские билборды. Они приводят абсурдные заявления, что якобы город "исконно был территорией России". Коммунальщики не вешают билборды, потому это делают сами же захватчики. На отдельных изображениях есть надпись и эмблема провластной политической партии рашистов "Единая Россия".

Обратите внимание – Сергей Лещенко рассказал о новых фейках от россиян: смотрите видео