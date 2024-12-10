Мальчик из Алеппо и девочка из Винницы

В то время я написал несколько строк. Об этом заявил Андрей Пионтковский, информирует 24 Канал.

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Дитя, угрожающее своим мучителям пожаловаться Богу, – образ Достоевского, очень важен в творчестве и его мировоззрении. Агностик всю свою сознательную жизнь, я никогда раньше так страстно не желал, чтобы Бог был. И чтобы мальчик из Алеппо рассказал ему обо всем. О "тестировании", о Путине, Лаврове, Шойгу, Гундяеве. И о нас всех.

Не может быть нам сочувствия, ни прощения. Будь мы все прокляты...

Похоже, мальчик из Алеппо добрался все-таки до Аллаха. Для нас, россиян, начинается долгое возмездие за тьму совершенных нашими гражданами от нашего имени по всему миру преступлений против человечности.



Сирийский мальчик, погибший из-за российской бомбардировки / Фото предоставлено автором

Девочка из Винницы, четырехлетняя Лиза, рассталась с нами иначе, без боли и страданий, в одно из счастливых мгновений своей короткой жизни. Девочка с синдромом Дауна шла с мамой в прекрасный солнечный день на занятия с логопедом. Лиза была в прекрасном настроении. Она катила коляску и очень гордилась этим своим умением.



Лиза погибла в результате ракетного удара по Виннице / Фото из инстаграма Ирины Дмитриевой

"Девочка была очень умная и умелая. Лиза любила к нам ходить. Очень радовалась – девочка была очень хорошая", – вспоминает педагог.

Бог (Провидение, Мировой Дух Истории, Вселенский ИИ) уже вынес свой приговор. Они возвращаются. Сотни тысяч статистически выживших палачей, добровольно отправившихся убивать за деньги, развращенные наркотиком безнаказанности и даже прославлением их рутинных преступлений, возвращаются в родительский дом. Пока что их единицы. Но они могут массово хлынуть уже завтра после "заморозки". Или послезавтра.

Их назовут "украинцами", как в 90-х называли "афганцами". "Афганцы" взрывали друг друга десятками на кладбищах за водочные квоты. "Украинцы" просто сожрут страну без остатка изнутри.