Трогательное видео появилось в тектоке. На обнародованных кадрах мальчик говорит с отцом по телефону и мужественно сдерживает слезы.

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Пока папа военный что-то рассказывает сыну, по лицу ребенка текут слезы, хоть он и пытается показать, что не плачет. Единственное, что сказал ребенок, словами:

Папа, я так соскучился.

Мальчик скучает по отцу-военному: смотрите видео

Видео обнародовала в тактике мама мальчика. Известно, что у этого защитника не один, а 2 сына. Видео растрогало сеть. Вот что люди писали в комментариях:





Комментарии под трогательным роликом / Скриншот 24 Канала

Украинские дети также приближают победу

Заметим, что украинские дети – очень сильные и мужественные. Так, ранее стало известно, что 7-летняя Иринка Васильева из Ровно. потеряла отца на войне. Она решила продолжить его дело своим способом – начала производить и продавать веночки, выручку направляя на нужды бойцов.

Таким образом, девочка купила для воинов 4 автомобиля, тепловизоры, Starlink, квадрокоптеры и стала настоящим ангелом-хранителем для бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ВСУ, где собственно служил папа Иринки.

Известно, что папа Иринки погиб 27 марта 2022 во время выполнения служебного задания в селе Благодатное под Николаевом.