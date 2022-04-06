Трагическую информацию написала в своем инстаграме мама мальчика Анна Яхно. Женщина рассказала, что 6 апреля обнаружили тело ребенка.

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4-летний Саша, которого лодкой эвакуировала бабушка, нашли мертвым

Сашенька, наш маленький ангел уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой,

– написала мать мальчика.

Анна поблагодарила каждого, кто верил и помогал искать ребенка, каждому за молитвы, веру и поддержку.

"Благодаря Вам, мой сыночек встретился со мной", – сказала мать мальчика.

Их лодку обстреляли оккупанты

10 марта Саша с бабушкой пытались эвакуироваться на лодке. Александр Пономарев объяснял, что оккупанты бомбили деревню, взорвали мосты и заблокировали дороги. Именно поэтому люди решили эвакуировать женщин и детей на лодках в направлении села Рожвы. Певец писал , что в лодке был ребенок его друзей.

Во время эвакуации лодка Саши с бабушкой перевернулась. Женщину нашли мертвой, а мальчика не было. Родители верили, что ребенок жив, ведь был в жилете.

Журналистка Ольга Омелянчук сообщила, что лодку обстреляли враги.

...По моим данным, расстреляли именно лодку. Поэтому она перевернулась. Поэтому погибли/утонули люди,

– написала журналистка.

Ведущая Екатерина Осадчая попросила не беспокоить маму сейчас, ведь ей тяжело даже от слов сочувствия.