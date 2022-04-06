Трагічну інформацію написала у своєму інстаграмі мама хлопчика Анна Яхно. Жінка розповіла, що 6 квітня знайшли тіло дитини.
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4-річний Сашко, якого човном евакуювала бабуся, знайшли мертвим
Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій,
– написала мати хлопчика.
Анна подякувала кожному, хто вірив та допомагав шукати дитину, кожному за молитви, віру та підтримку.
"Завдяки Вам, мій синочок зустрівся зі мною", – сказала мати хлопчика.
Їхній човен обстріляли окупанти
10 березня Сашко з бабусею намагались евакуюватись човном. Олександр Пономарьов пояснював, що окупанти бомбили село, підірвали мости і заблокували дороги. Саме тому люди вирішили евакуювати жінок та дітей човнами у напрямку села Рожви. Співак писав, що у човні була дитина його друзій.
Під час евакуації човен Сашка з бабусею перекинувся. Жінку знайшли мертвою, а хлопчика не було. Батьки вірили, що дитина жива, адже була в жилеті.
Журналістка Ольга Омелянчук повідомила, що лотку обстріляли вороги.
...За моїми даними, розстріляли саме човен. Тому вона перевернулася. Тому загинули/потонули люди,
– написала журналістка.
Ведуча Катерина Осадча попросила не турбувати маму зараз, адже їй важко навіть від слів співчуття.