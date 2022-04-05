Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Протитанкову міну залишили росіяни

За даними слідства, російські окупанти залишили вибуховий пристрій неподалік села Припутні, що у Прилуцькому районі. Це – грубе порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення.

Батьки загинули, діти – у тяжкому стані

Ввечері 1 квітня сім'я працівника медичної допомоги поверталася з хутора Безборотьків у село Припутні. Не доїхавши 30 – 50 метрів до понтонної переправи, їхнє авто підірвалося на протитанковій міні.

На жаль, батьки зазнали травм, несумісних з життям. Їхні діти, віком 26 та 13 років, зараз перебувають у реанімації. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий.



В автомобілі перебувало 4 людей – батьки і діти / Фото обласної прокуратури

Росіяни замінували багато доріг в області

Напередодні в ОВА застерегли, що на Чернігівщині росіяни замінували багато доріг і зруйнували мости. Через це місцевих мешканців просять наразі не повертатися додому. Наші захисники, інженери й сапери мають спочатку провести розмінування. Зеленський, розповідаючи про те, як окупанти відходили з Півночі, наголосив, що там після них – суцільна катастрофа.

На Сумщині окупанти мінують навіть цвинтарі: дивіться відео

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