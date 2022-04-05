Вже зараз з деокупованих районів надходять кадри із брухтом ворожої армії та уламками їхньої техніки.

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Так, сьогодні на Чернігівщині зафіксували уламок ракети.

Знахідки поблизу Чернігова продовжують дивувати,

– йдеться у коментарі до опублікованого фото.



На Чернігівщині зафіксували уламок ракети / Фото Суспільне Чернігів

Мер Чернігова Владислав Атрошенко зазначив, що тепер область нагадує Бучу на Київщині, а подекуди навіть і Маріуполь, саме місто, через масові атаки російських військ, зруйноване на понад 70%.

Водночас глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що навіть після деокупації повертатися в область небезпечно. За його словами, наразі тут залишається багато роботи з ліквідації наслідків перебування окупантів. Він попросив людей зачекати, поки Збройні Сили, інженери й сапери проведуть розмінування. Це допоможе уникнути нових жертв.

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