Загарбники зруйнували місто на 70%. За словами міського голови Владислава Атрошенка, тепер Чернігів місцями нагадує Бучу, а подекуди навіть і Маріуполь.

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Данілов та Дейнеко приїхали у Чернігів

На 40 день боротьби з російськими окупантами Дейнеко та Данілов приїхали у напівзруйнований Чернігів. Вони разом із побратимами та головою Чернігівської ВЦА В'ячеславом Чаусом підняли синьо-жовтий стяг над управлінням прикордонного загону.

Ворожі обстріли серйозно пошкодили його інфраструктуру. Але це ніщо перед нашим прагненням Свободи та Миру. Ми все відновимо, як і відновимо разом з Воїнами складових Сил оборони країни контроль над ділянками державного кордону. Подякував кожному за захист Батьківщини, за мужність та незламність,

– зазначив очільник Держприкордонслужби.

Він додав, що прапори також вже замайоріли в прикордонних підрозділах:

"Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині,

"Добрянка",

"Грем'яч".

Дейнеко підсумував, що невідворотна перемога над російськими окупантами наближається щодня, адже Україна – це незалежна та суверенна держава, яка такою і залишиться.

Дивіться фото з Чернігова / Фото Сергія Дейнеки

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