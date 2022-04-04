Загарбники зруйнували місто на 70%. За словами міського голови Владислава Атрошенка, тепер Чернігів місцями нагадує Бучу, а подекуди навіть і Маріуполь.
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Данілов та Дейнеко приїхали у Чернігів
На 40 день боротьби з російськими окупантами Дейнеко та Данілов приїхали у напівзруйнований Чернігів. Вони разом із побратимами та головою Чернігівської ВЦА В'ячеславом Чаусом підняли синьо-жовтий стяг над управлінням прикордонного загону.
Ворожі обстріли серйозно пошкодили його інфраструктуру. Але це ніщо перед нашим прагненням Свободи та Миру. Ми все відновимо, як і відновимо разом з Воїнами складових Сил оборони країни контроль над ділянками державного кордону. Подякував кожному за захист Батьківщини, за мужність та незламність,
– зазначив очільник Держприкордонслужби.
Він додав, що прапори також вже замайоріли в прикордонних підрозділах:
- "Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині,
- "Добрянка",
- "Грем'яч".
Дейнеко підсумував, що невідворотна перемога над російськими окупантами наближається щодня, адже Україна – це незалежна та суверенна держава, яка такою і залишиться.
Дивіться фото з Чернігова / Фото Сергія Дейнеки
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