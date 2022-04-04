Захватчики разрушили город на 70%. По словам городского головы Владислава Атрошенко, теперь Чернигов местами напоминает Бучу, а иногда даже и Мариуполь.

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Данилов и Дейнеко приехали в Чернигов

На 40-й день борьбы с российскими оккупантами Дейнеко и Данилов приехали в полуразрушенный Чернигов. Они вместе с побратимами и председателем Черниговской ВГА Вячеславом Чаусом подняли сине-желтое знамя над управлением пограничного отряда.

Вражеские обстрелы серьезно повредили его инфраструктуру. Но это ничто перед нашим стремлением к Свободе и Миру. Мы все восстановим, как и восстановим вместе с Воинами составляющих Сил обороны страны контроль над участками государственной границы. Поблагодарил каждого за защиту Родины, за мужество и несокрушимость,

– отметил глава Госпогранслужбы.

Он добавил, что флаги уже подняты в пограничных подразделениях:

"Днепровское", с которого началось вторжение на Черниговщине,

"Добрянка",

"Гремяч".

Дейнеко подытожил, что неотвратимая победа над российскими оккупантами приближается каждый день, ведь Украина – это независимое и суверенное государство, которое таким и останется.

Смотрите фото из Чернигова / Фото Сергея Дейнеко

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