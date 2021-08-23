Организаторами протеста являются профсоюзы. Они требуют повышения заработной платы машинистам уже в 2021 году.

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В Германии снова забастовка на железной дороге

21 августа в Германии началась забастовка машинистов товарных поездов. Ее продолжительность – двое суток. По этому же сценарию 23 августа на забастовку пошли машинисты поездов пассажирских.

Профсоюз машинистов GDL проводит переговоры с руководством концерна Deutsche Bahn. Но пока они не слишком продуктивны, поэтому работники прибегают к забастовкам.

Чего требуют профсоюзы

Повышение зарплаты машинистам – хотя бы на 3,2%, но уже в 2021 году.

А еще – разовой выплаты каждому по 600 евро.

Что предлагает Deutsche Bahn

Концерн-работодатель согласен повысить заработную плату, но только на 1,5%, и то с 1 января 2022 года.

И еще готов повысить с 1 марта 2023 – на 1,7%.

А пока работодатель и профсоюзы воюют на переговорах за каждый процент зарплаты, забастовки машинистов влияют на передвижение миллионов пассажиров по всей стране.

Заметим, 13 августа машинисты уже бастовали, и также двое суток. Переговоры это с места не сдвинуло.