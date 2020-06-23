Маленькие амурские леопарды из зоопарка Сан-Диего, что в США, впервые вышли в вольер. Теперь они могут лезть на деревья, прыгать по камням и играть вместе, дыша свежим воздухом.

Зверьки родились в апреле и находились с мамой в отдельном помещении, сообщает Associated Press.

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Когда маленькие леопарды набрались сил и окрепли – их решили перевести в вольер. Теперь наблюдать за развлечениями животных могут и посетители. Зоопарк открыли после карантина, несколько недель назад.

На природе маленькие леопарды в возрасте 7 недель начинают выходить из логова, чтобы исследовать мир. Поэтому для наших леопардов пришло это время, ведь они не отличаются от тех, которые живут в дикой природе,

– сказала сиделка зоопарка Сан-Диего Келли Мерфи.

Работники зоопарка отметили, что маленьких хищников очень любят дети.

Амурских леопардов впервые вывели в вольер: смотрите видео