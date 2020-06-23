Малі амурські леопарди з зоопарку Сан-Дієго, що у США, вперше вийшли у вольєр. Тепер вони можуть лізти на дерева, стрибати по камінцям та гратися разом, дихаючи свіжим повітрям.

Тваринки народилися у квітні та перебували з мамою в окремому приміщенні, повідомляє Associated Press.

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Коли маленькі леопарди набрались сил та зміцніли – їх вирішили перевести у вольєр. Тепер спостерігати за розвагами тварин можуть і відвідувачі. Зоопарк відкрили після карантину кілька тижнів тому.

На природі маленькі леопарди у віці 7 тижнів починають виходити з логова, аби досліджувати світ. Тож для наших леопардів настав цей час, адже вони не відрізняються від тих, які живуть у дикій природі,

– сказала доглядальниця зоопарку Сан-Дієго Келлі Мерфі.

Працівники зоопарку зазначили, що маленьких хижаків дуже люблять діти.

Амурських леопардів вперше вивели у вольєр: дивіться відео