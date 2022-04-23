"Маленький Джавелин": в Ровенской области показали маленького котика-защитника

В сельском совете на Ровенщине завели нового четырехлапого защитника. Серый котенок родился в начале полномасштабной войны в Украине.

Об этом в своем телеграмме сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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Котика называли Джавелином, в честь противотанкового ракетного комплекса.

Серый котик "охраняет" Бугринский сельский совет

Маленький Джавелин теперь "охраняет" Бугринский сельский совет Ровенской области. Местные жители шутят, что охранник – серьезный.

Придет победа. Отстроим Украину. И четырехлапый Джавелин будет напоминать нам об этих временах. Временах борьбы, единства и перерождения украинской нации,

– написал в своем телеграме Виталий Коваль.

Напомним, ранее в Одесском зоопарке родился теленок, который назвали как и тезку-кошенка из Ровенщины – Джавелин.

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