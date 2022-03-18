Маленький мальчик не хочет прощаться с папой-полицейским: видео, которое может разбить сердце
Из-за войны многие семьи разделились. Матери с детьми вынуждены покидать опасные территории, в то время как многие мужчины остаются защищать наши земли.
Теперь в сети распространился ролик, как мальчик не хочет прощаться с папой. Его распространил один из американских телеканалов, передает 24 канал.
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Говорят, что это видео может снова разбить вам сердце. На нем маленький мальчик не хочет прощаться с отцом, работающим в полиции. Правоохранитель не будет эвакуироваться с семьей из Ирпеня.
Однако малыш не дает отцу себя обнять, потому что понимает, что он прощается с ним.
Будут прокляты Россия и россияне, поддерживающие эту войну. За то, что заставили разделиться семьи,
– написал под видео нардеп Алексей Гончаренко.
Маленький мальчик не хочет прощаться с папой: смотрите видео