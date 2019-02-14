Маленькими шагами к победе: украинские военные уничтожили двоих оккупантов на Донбассе
За минувшие сутки, 13 февраля, российские оккупационные войска 10 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Один наш воин получил ранения. Двоих боевиков удалось ликвидировать, еще двоих – ранить.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг бил по позициям украинских защитников из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксировали вблизи Водяного, Лебединского, Павлополя и Авдеевки.
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А вот в направлении действий оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские боевики обстреляли Крымское и Новолуганское. Кроме того, в Майском применили БМП.
Источник: 24 Канал
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