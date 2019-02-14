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      Маленькими кроками до перемоги: українські військові знищили двох окупантів на Донбасі

      170 Читать новость на русском
      ООС
      ООС / 24 канал

      За минулу добу, 13 лютого, російські окупаційні війська 10 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України на Донбасі. Один наш воїн зазнав поранень. Двох бойовиків вдалося ліквідувати, ще двох – поранити.

      У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог гатив по позиціях українських захисників з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Обстріли зафіксували поблизу Водяного, Лебединського, Павлополя та Авдіївки. 

      Читайте також: Там було пекло, в повітря злітали танки, – військовий розповів, як починалася війна на Донбасі

      А от у напрямку дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські бойовики обстріляли Кримське та Новолуганське. Крім того, у Травневому застосували БМП. 

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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