Маленькими кроками до перемоги: українські військові знищили двох окупантів на Донбасі
За минулу добу, 13 лютого, російські окупаційні війська 10 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України на Донбасі. Один наш воїн зазнав поранень. Двох бойовиків вдалося ліквідувати, ще двох – поранити.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог гатив по позиціях українських захисників з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. Обстріли зафіксували поблизу Водяного, Лебединського, Павлополя та Авдіївки.
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А от у напрямку дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські бойовики обстріляли Кримське та Новолуганське. Крім того, у Травневому застосували БМП.
Джерело: 24 Канал
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