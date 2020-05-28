"Маленькое царство" криминальной полиции: сколько реформированных вернулось на должности

В 2014 году Хатия Деканоидзе начала первую волну реформ патрульной полиции, которую признали украинцы. Впервые после Майдана люди почувствовали и коснулись перемен.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала бывшая руководительница Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе.

Важно Полицейские изнасиловали женщину в Кагарлыке: новые данные о потерпевшей и злоумышленниках

Она добавила, что реформу полиции признали во всем мире, ведь Украина тогда наконец реформировала самую коррупционную систему, которая была наследием Советского Союза.



Хатия Деканоидзе / Фото МВД Украины

"Самый большой недостаток – реформирование криминальной полиции. Меня, нашу команду часто обвиняли, что после переаттестации мы уволили почти 10 тысяч человек. Те не попали в новую Национальную полицию Украины", – сообщила Деканоидзе.

"Вот Хатия разваливает систему, патрульные также разваливают систему". Я сейчас единственное о чем жалею – это то, что мы окончательно не развалили ту систему,

– заявила Хатия Деканоидзе.

По ее мнению, это ответственность для всей политической элиты, так как для того, чтобы выйти из "советского болота", нужна очень жесткая политическая воля. Для того чтобы реформировать криминальную полицию, надо уволить всех тех, кто устроил "маленькие царства".

Читайте также Громкие преступления с участием полиции: инфографика

"Честно говоря, реформировать криминальную полицию сложнее, чем патрульную полицию. Но я скажу, что те 10 тысяч людей, которые не прошли переаттестацию, а вы знаете сколько их вернулось? Через суды вернулись 92%. А как вернулись – мы все это понимаем", – добавила Деканоидзе.



Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала

