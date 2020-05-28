"Маленьке царство" кримінальної поліції: скільки реформованих повернулись на посади

У 2014 році Хатія Деканоідзе розпочала першу хвилю реформ патрульної поліції, яку визнали українці. Вперше після Майдану люди відчули та торкнулися змін.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла колишня очільниця Нацполіції України Хатія Деканоідзе.

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Вона додала, що реформу поліції визнали у всьому світі, адже Україна нарешті змогла змінити найкорупційнішу систему, яка була спадком Радянського Союзу.



Хатія Деканоідзе / Фото МВС України

"Найбільша нестача – реформування кримінальної поліції. Мене, нашу команду часто звинувачували, що після переатестації ми звільнили майже 10 тисяч людей. Ті не потрапили в нову Національну поліцію України", – повідомила Деканоідзе.

"От Хатія розвалює систему, патрульні також розвалюють систему". Я зараз єдине про що шкодую – це те, що ми остаточно не розвалили ту систему,

– заявила Хатія Деканоідзе.

На її думку, це відповідальність для всієї політичної еліти, тому що для того, щоб вийти з "радянського болота", потрібна дуже жорстка політична воля. Для того щоб реформувати кримінальну поліцію, треба звільнити всіх тих, хто влаштував "маленькі царства".

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"Чесно кажучи, реформувати кримінальну поліцію складніше, аніж патрульну поліцію. Але я скажу, що ті 10 тисяч людей, які не пройшли переатестацію, а ви знаєте скільки їх повернулося? Через суди повернулися 92%. А як повернулися – ми всі це розуміємо", – додала Деканоідзе.



Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу

