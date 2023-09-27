Самолет потерпел крушение во время захода на посадку. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы самолета Ил-76 стала неисправность бака.
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После аварии самолета произошел взрыв
Аналитики JACDEC, которые следят за полетами, опубликовали видео якобы крушения самолета Ил-76 в Мали.
На видео заметно, как самолет заходит на взлетно-посадочную полосу и на большой скорости пролетает ее конец. Самолет не смог затормозить при посадке, после чего распался на части и загорелся.
Через несколько секунд после того, как самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, как свидетельствует видео, произошел взрыв. Причиной взрыва могло стать возгорание топлива.
В то же время нет подтверждений, что на видео именно тот Ил-76, который 23 сентября разбился в Мали.
Вероятная катастрофа самолета Ил-76 в Мали: смотрите видео
Почему самолет связывают с ЧВК "Вагнера"
- Журналист Серж Даниэль написал в соцсети X, что самолет Ил-76, перевозивший людей и оборудование. По данным Даниэля, на месте происшествия слышали взрывы.
- По информации российского "военкора" Чингиса Дамбиева, воздушное судно, вероятно, принадлежало белорусской грузовой авиакомпании Rubystar Airways и выполняло рейс "в пользу Организации Объединенных Наций".
- Еще один российский "военкор" Юрий Котенок заявил, что "высказываются предположения" якобы борт имел отношение к ЧВК "Вагнера". Позже он эту информацию опроверг и написал, что судно использовалось местными силами.
- Также сообщалось, что в результате аварии якобы могли погибнуть 140 человек, среди которых малийские военные и вагнеровцы. Однако подтверждений этой информации нет.