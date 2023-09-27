Літак зазнав аварії під час заходу на посадку. За попередніми даними, причиною авіакатастрофи літака Іл-76 стала несправність бака.
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Після аварії літака стався вибух
Аналітики JACDEC, які стежать за польотами, опублікували відео нібито катастрофи літака Іл-76 у Малі.
На відео помітно, як літак заходить на злітно-посадкову смугу і на великій швидкості пролітає її кінець. Літак не зміг загальмувати під час посадки, після чого розпався на частини і загорівся.
Через кілька секунд після того, як літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, як свідчить відео, стався вибух. Причиною вибуху могло стати загоряння палива.
Водночас наразі нема підтверджень, що на відео саме той Іл-76, який 23 вересня розбився у Малі.
Ймовірна катастрофа літака Іл-76 у Малі: дивіться відео
Чому літак пов'язують з ПВК "Вагнера"
- Журналіст Серж Даніель написав у соцмережі X, що літак Іл-76, який перевозив людей та обладнання. За даними Даніеля, на місці події чули вибухи.
- За інформацією російського "військкора" Чингіса Дамбієва, повітряне судно, імовірно, належало білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways і виконувало рейс "на користь Організації Об'єднаних Націй".
- Ще один російський "військкор" Юрій Котенок заявив, що "висловлюються припущення" нібито борт мав відношення до ПВК "Вагнера". Пізніше він цю інформацію спростував і написав, що судно використовувалося місцевими силами.
- Також повідомлялося, що через аварію буцімто могли загинути 140 осіб, серед яких малійські військові та вагнерівці. Однак підтверджень цієї інформації немає.