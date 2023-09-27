Літак зазнав аварії під час заходу на посадку. За попередніми даними, причиною авіакатастрофи літака Іл-76 стала несправність бака.

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Після аварії літака стався вибух

Аналітики JACDEC, які стежать за польотами, опублікували відео нібито катастрофи літака Іл-76 у Малі.

На відео помітно, як літак заходить на злітно-посадкову смугу і на великій швидкості пролітає її кінець. Літак не зміг загальмувати під час посадки, після чого розпався на частини і загорівся.

Через кілька секунд після того, як літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, як свідчить відео, стався вибух. Причиною вибуху могло стати загоряння палива.

Водночас наразі нема підтверджень, що на відео саме той Іл-76, який 23 вересня розбився у Малі.

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