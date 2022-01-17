В Мали умер бывший президент, отстраненный после путча

Бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта скончался в возрасте 76 лет. Он возглавлял страну с 2013 года, пока его не отстранили в результате путча в 2020 году

Кейта скончался утром 16 января в собственном доме Бамако – столице Мали. Причины смерти политика пока неизвестны.

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Ибрагим Бубакар Кейта

Будущий президент родился 29 января 1945 года в городке Коутиала в Мали. Тогда еще страна была частью колонии, называвшейся Французским Суданом.

Ибрагим Кейта учился в Сенегале, а затем получал высшее образование и во Франции. Он профессор политологии и истории.

В 1990-х Кейта ушел в политику и выступал против политики военного режима. Уже с 1994 года до 2000 года он был премьер-министром Мали.

Впоследствии в период 2002 – 2007 годов Ибрагим Бубакар Кейта возглавлял Национальное собрание Мали, а в 2013 году стал президентом государства.

В результате путча 18 августа 2020 года несколько офицеров вооруженных сил Мали заставили президента уйти в отставку. Его арестовали, но впоследствии освободили под давлением международных организаций.



Ібрагим Бубакар Кейта / Фото Associated Press