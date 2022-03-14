В Малине Житомирской области оккупанты обстреляли детский сад

Обломками российской ракеты повредили помещение детского сада и несколько частных жилых домов в городе Малин.

Сообщение об этом поступило в отделение полиции №1 в городе Малине около 15 часов 13 марта. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

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Также вечером 13 марта вблизи с. Щениева Черняховской общины полицейские тоже зафиксировали результаты авиаобстрела. Погибших и раненых нет.

Всего за сутки 13 марта в территориальные подразделения полиции Житомирщины поступило около 700 сообщений от граждан. Правоохранители выезжали на места происшествия.

Полиция задокументировала последствия авиаобстрелов в Брусиловской, Малинской и Черняховской территориальных общинах.

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