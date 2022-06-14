В начале полномасштабного вторжения России в Украину много информации о договоренностях с другими странами появлялось в открытом пространстве. Соответствующее заявление заместитель министра обороны Маляр сделала в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
Заметьте речь о сотнях тысяч, – Маляр ответила, скольких граждан нужно мобилизовать Украине
Страна-оккупант использовала эту информацию и срывала поставки. Кроме того, Маляр добавила, что в настоящее время российская агентура работает в разных странах. Страна-оккупант пытается помешать реализовать даже существующие договоренности.
Россия делает все возможное, чтобы вмешаться даже там, где развязаны все бюрократические моменты. Страна-оккупант прилагает усилия, чтобы этот транзит не состоялся.
Со стороны России идет серьезное противодействие. Это понятно. Ибо их задача – уничтожить Украину,
– заявила Маляр.
Она добавила, что сегодня Украина использует все силы, чтобы сопротивляться России. Речь как о явных действиях (происходящем на поле боя), так и о тех моментах, где работает российская агентурная сеть, диверсанты российские.
Украина имеет только 10% от того, что нужно
В то же время, заместитель министра обороны Украины подчеркнула, что необходимо осознавать: возможности по вооружению и по количеству военных – в России преобладают.
По словам Маляр, сейчас в Украину поступило только 10% того вооружения, которое наше государство просит у Запада. В то же время, украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. Враг отмечает значительные потери. По состоянию на 14 июня известно о 32 500 ликвидированных российских военных.
Кроме того, удалось уничтожить
- танков – 1434 (+2);
- боевых бронированных машин – 3503 (+11);
- артиллерийских систем – 721 (+3);
- РСЗО – 229 (+3);
- средств ПВО – 97;
- самолетов – 213;,
- вертолетов – 179 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
- крылатых ракет – 125;
- кораблей /катеров – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 473 (+13);
- специальной техники – 54.
Заметьте – Ллойд Остин заявил, что США готовы предоставить Украине все нужное вооружение: смотрите видео