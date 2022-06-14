На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато інформації про домовленості з іншими країнами з'являлося у відкритому просторі. Відповідну заяву заступниця міністра оборони Маляр зробила в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Країна-окупантка використосували цю інформацію й зривала постачання. Окрім того, Маляр додала, що наразі російська агентура працює у різних країнах. Країна-окупантка намагається завадити реалізувати навіть ті домовленості, які вже є.

Росія робить усе можливе, аби втрутитися навіть там, де розв'язані усі бюрократичні моменти. Країна-окупантка докладає зусиль, аби цей транзит не відбувся.

З боку Росії йде серйозна протидія. Це – зрозуміло. Бо їхнє завдання – знищити Україну,

– заявила Маляр.

Вона додала, що сьогодні Україна використовує усі сили, аби чинити опір Росії. Мовиться як про явні дії (те, що відбувається на полі бою), так і про ті моменти, де працює російська агентурна мережа, диверсанти російські.

Україна має лише 10% від того, що потрібно

Водночас заступниця міністра оборони України наголосила, що необхідно усвідомлювати: можливості по озброєнню та за кількістю військових – у Росії переважають.

За словами Маляр, наразі в Україну надійшло лише 10% того озброєння, яке наша держава просить у Заходу. Водночас українські захисники та захисниці продовжують обороняти рідну землю від російських загарбників. Ворог зазначає значних втрат. Станом на 14 червня відомо про 32 500 ліквідованих російських військових.

Окрім того, вдалося знищити

танків – 1434 (+2);

бойових броньованих машин – 3503 (+11);

артилерійських систем – 721 (+3);

РСЗВ – 229 (+3);

засобів ППО – 97;

літаків – 213;,

гелікоптерів – 179 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),

крилатих ракет – 125;

кораблів /катерів – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 473 (+13);

спеціальної техніки – 54.

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