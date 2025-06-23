Малюк превратил ЦСО "А" в одно из самых эффективных подразделений на фронте, – эксперт

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк превратил ЦСО "А" в одно из самых эффективных подразделений на фронте.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко в день 31-й годовщины создания подразделения.

Эксперт подчеркивает, что с первого дня войны ЦСО "А" на самых тяжелых участках фронта.

Они постоянно модернизируются, чтобы уничтожать врага еще эффективнее. Результатов достигают благодаря мощному военному менеджменту, использованию новейших технологий и мотивированным и профессиональным людям на всех уровнях структуры,

– считает политолог.

Экс-нардеп акцентирует на том, какой вред ЦСО "А" нанесли врагу. "Они регулярно входят в топ-3 рейтинга подразделений БпЛА среди всех Сил обороны. Именно операторы дронов ЦСО "А" СБУ участвовали в исторической спецоперации "Паутина", во время которой был нанесен удар по стратегической авиации России. Одно подразделение уничтожило 1 610 танков россиян! Суммарная стоимость потерь нанесенных врагу силами ЦСО "А" СБУ, эквивалентна 5,5 миллиардам долларов. И это без учета операции "Паутина", а это еще 7 миллиардов долларов! – пишет Черненко.

"ЦСО "А" – главная боевая сила СБУ. Системная работа Василия Малюка дала результат. Подразделение и его обеспечение на особом счету. Кроме того, Малюк лично регулярно посещает бойцов на фронте. Служба сегодня не только задерживает российских агентов в тылу, но и успешно воюет в самых горячих точках войны и самых тяжелых участках фронта. Это день тех, кто держит на своих плечах Украину!" – резюмирует политолог.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк поздравил бойцов ЦСО "А" с праздником. "Вы уже вписали себя в историю и, уверен, еще напишете много новых страниц нашей славной борьбы", – сказал в поздравлении председатель СБУ.