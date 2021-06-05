Об идее тестирования всех политиков с помощью "детектора лжи" первым заговорил именно Гройсман. Его словесная перепалка с Малюськой состоялась в прямом эфире 4 июня.

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Гости студии обсуждали законопроект об олигархах. Бывший премьер заявил: название закона – "очень хорошее и всем нравится". В то же время он назвал документ "филькиной грамотой", ибо "суть его - неполноценная".

Далее Гройсман предложил документально подтверждать не факт встречи с олигархом, а анонс такой встречи. Комментарии о том, что такое не всегда планируют заранее, он сказал: "Не можешь – не планируй".

На такие заявления ответил министр юстиции. Малюська заметил: "предыдущая власть" воевала "с олигархами, чтобы здаться как можно скорее..."

"Давайте проследим за результатами, кто доведет этот законопроект до конца", – подчеркнул чиновник.

Но Гройсман выдвинул такое предложение: публично проходить полиграф на добропорядочность всем депутатам, чиновникам, политикам . Вопросом будет: "Барл ли взятки, или не брал".

В ответ на это Малюська спросил: "Полиграф Вы будете проводить?" Гройсман в свою очередь отметил, что именно Министерство юстиции должно назначить компетентный орган для тестирования. А Малюська предложил экс-премьеру вдвоем ответить на полиграфе на поставленный им вопрос.

Давайте протестируем, хорошее предложение! Готов в следующую пятницу, 11 июня, прийти для этого в студию Савика Шустера,

– добавил глава Минюста.

После действующий представитель Кабмина продолжал настаивать на своем предложении, но бывший ему сказал: "Не переводите тему закону". Потом он еще и отметил: "готов пройти полиграф после всей вашей фракции ("Слуга народа" – 24 канал)".

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