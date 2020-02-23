Малюська без предупреждения проверил СИЗО и тюрьмы в Виннице: детали

Министр юстиции Украины Денис Малюська продолжает проверять тюрьмы по Украине, заранее не предупреждая об этом работников заведения. 23 февраля чиновник наведался в Винницу, где обсмотрел СИЗО и две колонии.

О проверке Малюска рассказал на своей фейсбук-странице. Он отметил, что в Виннице в заведениях ограничения свободы находятся более полутора тысяч человек.

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Сегодня воскресенье и очередная проверка тюрем без предупреждения. На этот раз Винница: местное СИЗО, а также колонии №86 и №1 (вместе до 1,5 тысячи заключенных и осужденных, из которых более 300 – пожизненники). Условия содержания – вполне удовлетворительные, за исключением отдельных камер СИЗО в связи с переполнением,

– написал Малюська.

Министр также заметил в Виннице "стандартную" проблему – связанную со сроками пребывания подозреваемых в СИЗО. В частности, Малюська рассказал о заключенном, который более 4 лет находится под следствием за кражу.

"Пожизненников много и им некуда себя деть, работы на всех не хватает. Некоторые из них получали еще смертную казнь в 90-х и были спасены признанием такой казни неконституционной", – сказал глава Минюста.

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Чиновник добавил, что недавние приказы Минюста, которые либерализовали пользование интернетом в тюрьмах, в Виннице остаются не имплементованными.



Проверка Малюськи в винницкой тюрьме

Отметим, министр во время проверки даже продемонстрировал свои спортивные умения. Он подтягивался в тюремном дворике и играл в настольный теннис с осужденными.



Малюська играет в теннис с осужденным в Виннице

Министр юстиции Денис Малюська подтягивается в тюремном дворике: видео

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Также Малюська показал фото из винницких тюрем. На них видно, что в СИЗО и тюрьмах чисто, хотя ремонты еще старые.

Малюська без предупреждения проверил СИЗО и тюрьмы в Виннице

Также министр показал фотографии комнат в тюрьмах с современным ремонтом и хорошей отделкой. Эти номера предусмотрены для длительных свиданий и пользование ими платное – около 350 гривен в сутки с человека.

Современная комната для длительных свиданий в винницкой тюрьме



В винницкой тюрьме есть комната с современным ремонтом для долгих свиданий



Условия в комнате для долгих свиданий в винницкой тюрьме