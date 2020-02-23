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      Малюська без предупреждения проверил СИЗО и тюрьмы в Виннице: детали

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      Малюська проверил тюрьмы в Виннице / Коллаж 24 канала

      Министр юстиции Украины Денис Малюська продолжает проверять тюрьмы по Украине, заранее не предупреждая об этом работников заведения. 23 февраля чиновник наведался в Винницу, где обсмотрел СИЗО и две колонии.

      О проверке Малюска рассказал на своей фейсбук-странице. Он отметил, что в Виннице в заведениях ограничения свободы находятся более полутора тысяч человек.

      К теме: Министр Малюска без предупреждения приехал в Лукьяновское СИЗО: результат проверки

      Сегодня воскресенье и очередная проверка тюрем без предупреждения. На этот раз Винница: местное СИЗО, а также колонии №86 и №1 (вместе до 1,5 тысячи заключенных и осужденных, из которых более 300 – пожизненники). Условия содержания – вполне удовлетворительные, за исключением отдельных камер СИЗО в связи с переполнением,
      – написал Малюська.

      Министр также заметил в Виннице "стандартную" проблему – связанную со сроками пребывания подозреваемых в СИЗО. В частности, Малюська рассказал о заключенном, который более 4 лет находится под следствием за кражу.

      "Пожизненников много и им некуда себя деть, работы на всех не хватает. Некоторые из них получали еще смертную казнь в 90-х и были спасены признанием такой казни неконституционной", – сказал глава Минюста.

      Интересно: Малюська опять неожиданно посетил СИЗО: на этот раз министр обратил внимание на Одессу – фото

      Чиновник добавил, что недавние приказы Минюста, которые либерализовали пользование интернетом в тюрьмах, в Виннице остаются не имплементованными.


      Проверка Малюськи в винницкой тюрьме

      Отметим, министр во время проверки даже продемонстрировал свои спортивные умения. Он подтягивался в тюремном дворике и играл в настольный теннис с осужденными.


      Малюська играет в теннис с осужденным в Виннице

      Министр юстиции Денис Малюська подтягивается в тюремном дворике: видео

       

      Узнайте больше: Министр Малюска без предупреждения наведался в колонию во Франковске: что из этого вышло

      Также Малюська показал фото из винницких тюрем. На них видно, что в СИЗО и тюрьмах чисто, хотя ремонты еще старые.

      Малюська без предупреждения проверил СИЗО и тюрьмы в Виннице

      Также министр показал фотографии комнат в тюрьмах с современным ремонтом и хорошей отделкой. Эти номера предусмотрены для длительных свиданий и пользование ими платное – около 350 гривен в сутки с человека.

      Современная комната для длительных свиданий в винницкой тюрьме


      В винницкой тюрьме есть комната с современным ремонтом для долгих свиданий


      Условия в комнате для долгих свиданий в винницкой тюрьме

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Тюрьма СІЗО Винница Министерство юстиции Денис Малюська
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