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      Малюська без попередження перевірив СІЗО та в'язниці у Вінниці: деталі

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      Малюська перевірив в'язниці у Вінниці / Колаж 24 каналу

      Міністр юстиції України Денис Малюська продовжує перевіряти в'язниці по Україні, наперед не попереджаючи про це працівників закладу. 23 лютого чиновник навідався у Вінницю, де обглянув СІЗО та дві колонії.

      Про перевірку Малюська розповів на своїй фейсбук-сторінці. Він зауважив, що у Вінниці в закладах обмеження волі перебувають понад півтори тисячі людей.

      До теми: Міністр Малюська без попередження приїхав у Лук'янівське СІЗО: результат перевірки

      Сьогодні неділя і чергова перевірка тюрем без попередження. На цей раз Вінниця: місцеве СІЗО, а також колонії №86 та №1 (разом до 1,5 тисячі ув'язнених та засуджених, з яких більше 300 – довічники). Умови утримання – цілком задовільні, за виключенням окремих камер СІЗО у зв'язку з переповненням,
      – написав Малюська.

      Міністр також помітив у Вінниці "стандартну" проблему – пов'язану зі строками перебування підозрюваних у СІЗО. Зокрема, Малюська розповів про ув'язненого, який більше 4 років перебуває під слідством за крадіжку.

      "Довічників багато і їм немає куди себе діти, роботи на усіх не вистачає. Деякі з них отримували ще смертну кару у 90-х та були врятовані визнанням такої кари неконституційною", – сказав глава Мін'юсту.

      Цікаво: Малюська знову неочікувано відвідав СІЗО: цього разу міністр звернув увагу на Одесу – фото

      Чиновник додав, що нещодавні накази Мін'юсту, які лібералізували користування інтернетом у в'язницях, у Вінниці залишаються не імплементованими.


      Перевірка Малюськи у вінницькій в'язниці

      Зауважимо, міністр під час перевірки навіть продемонстрував свої спортивні вміння. Він підтягувався у тюремному дворику та грав у настільний теніс із засудженими.


      Малюська грає теніс з засудженим у Вінниці

      Міністр юстиції Дени Малюська підтягується у тюремному дворику: відео

       

      Дізнайтеся більше: Міністр Малюська без попередження навідався в колонію у Франківську: що з цього вийшло

      Також Малюська показав фото з вінницьких в'язниць. На них видно, що у СІЗО та тюрмах чисто, хоча ремонти ще старі.

      Малюська без попередження перевірив СІЗО та в'язниці у Вінниці

      Також міністр показав світлини кімнат у в'язницях з сучасним ремонтом та гарним оздобленням. Ці кімнати передбачені для тривалих побачень і користування ними платне – близько 350 гривень на добу з людини.


      Сучасна кімната для тривалих побачень у вінницькій в'язниці


      У вінницькій в'язниці є кімната з сучасним ремонтом для довгих побачень


      Умови в кімнаті для довгих побачень у вінницій в'язниці

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: В'язниця СІЗО Вінниця Міністерство юстиції Денис Малюська Новини України Новини політики
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