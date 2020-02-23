Малюська без попередження перевірив СІЗО та в'язниці у Вінниці: деталі
Міністр юстиції України Денис Малюська продовжує перевіряти в'язниці по Україні, наперед не попереджаючи про це працівників закладу. 23 лютого чиновник навідався у Вінницю, де обглянув СІЗО та дві колонії.
Про перевірку Малюська розповів на своїй фейсбук-сторінці. Він зауважив, що у Вінниці в закладах обмеження волі перебувають понад півтори тисячі людей.
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Сьогодні неділя і чергова перевірка тюрем без попередження. На цей раз Вінниця: місцеве СІЗО, а також колонії №86 та №1 (разом до 1,5 тисячі ув'язнених та засуджених, з яких більше 300 – довічники). Умови утримання – цілком задовільні, за виключенням окремих камер СІЗО у зв'язку з переповненням,
– написав Малюська.
Міністр також помітив у Вінниці "стандартну" проблему – пов'язану зі строками перебування підозрюваних у СІЗО. Зокрема, Малюська розповів про ув'язненого, який більше 4 років перебуває під слідством за крадіжку.
"Довічників багато і їм немає куди себе діти, роботи на усіх не вистачає. Деякі з них отримували ще смертну кару у 90-х та були врятовані визнанням такої кари неконституційною", – сказав глава Мін'юсту.
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Чиновник додав, що нещодавні накази Мін'юсту, які лібералізували користування інтернетом у в'язницях, у Вінниці залишаються не імплементованими.
Перевірка Малюськи у вінницькій в'язниці
Зауважимо, міністр під час перевірки навіть продемонстрував свої спортивні вміння. Він підтягувався у тюремному дворику та грав у настільний теніс із засудженими.
Малюська грає теніс з засудженим у Вінниці
Міністр юстиції Дени Малюська підтягується у тюремному дворику: відео
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Також Малюська показав фото з вінницьких в'язниць. На них видно, що у СІЗО та тюрмах чисто, хоча ремонти ще старі.
Малюська без попередження перевірив СІЗО та в'язниці у Вінниці
Також міністр показав світлини кімнат у в'язницях з сучасним ремонтом та гарним оздобленням. Ці кімнати передбачені для тривалих побачень і користування ними платне – близько 350 гривень на добу з людини.
Сучасна кімната для тривалих побачень у вінницькій в'язниці
У вінницькій в'язниці є кімната з сучасним ремонтом для довгих побачень
Умови в кімнаті для довгих побачень у вінницій в'язниці
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