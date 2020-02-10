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      Міністр Малюська без попередження навідався в колонію у Франківську: що з цього вийшло

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      Малюську зацікавило, чому довічники у франківській колонії шукають авто для покупки / фото: Денис Малюська

      Міністр юстиції України Денис Малюська без попередження навідався до в'язниці №12, що в Івано-Франківську. Як стверджує сам міністр, порівняно з тим, що йому довелося бачити раніше, в'язниця продемонструвала доволі пристойний рівень.

      Без фантастичних досягнень, але і без відвертих жахів, написав з цього приводу Денис Малюська у своєму фейсбуці.

      До слова: Малюська знову неочікувано відвідав СІЗО: цього разу міністр звернув увагу на Одесу – фото

      З негативу – відсутні змішувачі та шланги для душу. Що потече з труби – за те і дякуватимуть. Контингент трохи специфічний: довічники, жінки, чоловіки та діти під слідством,
      – підкреслив міністр.

      Він підкреслив, що вже традиційно для українських колоній тут аж надто багато тих, чиє перебування у СІЗО затяглося до 3 років. Так само традиційно ті, хто отримав довічні вироки, перебувають у "більш-менш пристойних" умовах.

      "Тут вони активно користуються бібліотекою та тенісним столом. Активно просять передбачити законом механізм заміни довічного позбавлення волі на обмежені строки покарання", – підкреслив Малюська.

      Він також розповів про знайомства з "місцевими". Один з них потрапив до в'язниці у 25 років, а сьогодні йому вже 45. За словами міністра, співчуття стримує лише розуміння, що за спиною таких людей щонайменше 2 вбивства.

      Із загадкового: не розумію інтересу довічників до перегляду оголошень про продаж авто, а саме цим займались двоє з них під час мого відвідування комп'ютерного класу. Для розгадки потрібна допомога залу,
      – написав глава Мін'юсту.

      Цікаво: Краще зробити там музей, – Мін'юст хоче знести Лук'янівське СІЗО в Києві

      Резюмуючи, він також підкреслив, що харчування у колонії вже стандартно не дуже, але воно точно там є.

      Міністр Малюська у колонії №12 в Івано-Франківську: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Міністерство юстиції Денис Малюська Новини Івано-Франківська СІЗО В'язниця
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