Міністр Малюська без попередження навідався в колонію у Франківську: що з цього вийшло

Міністр юстиції України Денис Малюська без попередження навідався до в'язниці №12, що в Івано-Франківську. Як стверджує сам міністр, порівняно з тим, що йому довелося бачити раніше, в'язниця продемонструвала доволі пристойний рівень.

Без фантастичних досягнень, але і без відвертих жахів, написав з цього приводу Денис Малюська у своєму фейсбуці.

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З негативу – відсутні змішувачі та шланги для душу. Що потече з труби – за те і дякуватимуть. Контингент трохи специфічний: довічники, жінки, чоловіки та діти під слідством,

– підкреслив міністр.

Він підкреслив, що вже традиційно для українських колоній тут аж надто багато тих, чиє перебування у СІЗО затяглося до 3 років. Так само традиційно ті, хто отримав довічні вироки, перебувають у "більш-менш пристойних" умовах.

"Тут вони активно користуються бібліотекою та тенісним столом. Активно просять передбачити законом механізм заміни довічного позбавлення волі на обмежені строки покарання", – підкреслив Малюська.

Він також розповів про знайомства з "місцевими". Один з них потрапив до в'язниці у 25 років, а сьогодні йому вже 45. За словами міністра, співчуття стримує лише розуміння, що за спиною таких людей щонайменше 2 вбивства.

Із загадкового: не розумію інтересу довічників до перегляду оголошень про продаж авто, а саме цим займались двоє з них під час мого відвідування комп'ютерного класу. Для розгадки потрібна допомога залу,

– написав глава Мін'юсту.

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Резюмуючи, він також підкреслив, що харчування у колонії вже стандартно не дуже, але воно точно там є.

Міністр Малюська у колонії №12 в Івано-Франківську: дивіться фото