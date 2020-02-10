Министр Малюська без предупреждения посетил колонию в Киеве: что из этого вышло

Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения посетил тюрьму №12, что в Ивано-Франковске. Как утверждает сам министр, по сравнению с тем, что ему пришлось видеть ранее, тюрьма продемонстрировала довольно приличный уровень.

Без фантастических достижений, но и без откровенных ужасов, написал по этому поводу Денис Малюська в своем фейсбуке.

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Из негатива – отсутствуют смесители, шланги для душа. Что потечет из трубы – за то и будут благодарить. Контингент немного специфический: пожизненники, женщины, мужчины и дети под следствием,

– подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что уже традиционно для украинских колоний здесь слишком много тех, чье пребывание в СИЗО затянулось до 3 лет. Так же традиционно те, кто получил пожизненные приговоры, находятся в "более-менее приличных" условиях.

"Здесь они активно пользуются библиотекой и теннисным столом. Активно просят предусмотреть законом механизм замены пожизненного лишения свободы на ограниченные сроки наказания", – подчеркнул Малюська.

Он также рассказал о знакомстве с "местными". Один из них попал в тюрьму в 25 лет, а сегодня ему уже 45. По словам министра, сострадание сдерживает только понимание, что за спиной людей по меньшей мере 2 убийства.

С загадочного: не понимаю интереса пожизненных к просмотру объявлений о продаже авто, а именно этим занимались двое из них во время моего посещения компьютерного класса. Для разгадки нужна помощь зала,

– написал глава Минюста.

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Резюмируя, он также подчеркнул, что питание в колонии уже стандартно не очень, но оно точно там есть.

Министр Малюська в колонии №12 в Ивано-Франковске: смотрите фото