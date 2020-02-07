Малюська хочет ликвидировать 48 "партий-зомби": видео

Министерство юстиции подало иски об аннулировании регистрации 48 партий. Их деятельность не соответствует требованиям действующего законодательства.

Видео с перечнем партий, которые вскоре могут прекратить свое существование, в фейсбуке опубликовал министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, в Украине зарегистрированы 349 политических партий. Из них 48 "партий-зомби", которые не функционируют.

Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии. Мы (Минюст – 24 канал) подали иски об аннулировании регистрации всех этих партий,

– отметил Малюська.

Их деятельность не соответствует требованиям закона. Ведь партии в течение 10 лет не выдвигали своих кандидатов на выборы президента Украины и депутатов.

Министр Малюська перечисляет партии, которые могут ликвидировать: видео

Что известно о партиях в Украине?По состоянию на 1 января 2020 года в Украине официально зарегистрированы 349 политических партий. На выборах в Верховную Раду в 2019 году принимали участие 22 политических партий, 5 из которых стали парламентскими.