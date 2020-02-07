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      Малюська хоче ліквідувати 48 "партій-зомбі": відео

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      Малюська анонсував ліквідацію партій / rbc.ua

      Міністерство юстиції подало позови про анулювання реєстрації 48 партій. Їхня діяльність не відповідає вимогам чинного законодавства.

      Відео з переліком партій, які невдовзі можуть припинити своє існування у фейсбуці, опублікував міністр юстиції Денис Малюська.

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      За його словами, в Україні зареєстровані 349 політичних партій. З них 48 "партій-зомбі", які не функціонують.

      Існує цілий тіньовий ринок, на якому за значні суми купуються і продаються політичні партії. Ми (Мін’юст – 24 канал) подали позови про анулювання реєстрації всіх цих партій,
      – зазначив Малюська.

      Їхня діяльність не відповідає вимогам закону. Адже партії впродовж 10 років не висували своїх кандидатів на вибори президента України та депутатів.

      Міністр Малюська перелічує партії, які можуть ліквідувати: відео

      Що відомо про партії в Україні? Станом на 1 січня 2020 року в Україні офіційно зареєстровані 349 політичних партій. На виборах до Верховної Ради у 2019 році брали участь 22 політичних партій, 5 з яких стали парламентськими.

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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство юстиції Денис Малюська Законодавство
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