Малюська хоче ліквідувати 48 "партій-зомбі": відео

Міністерство юстиції подало позови про анулювання реєстрації 48 партій. Їхня діяльність не відповідає вимогам чинного законодавства.

Відео з переліком партій, які невдовзі можуть припинити своє існування у фейсбуці, опублікував міністр юстиції Денис Малюська.

Читайте також: Рада попередньо схвалила зменшення кількості народних депутатів

За його словами, в Україні зареєстровані 349 політичних партій. З них 48 "партій-зомбі", які не функціонують.

Існує цілий тіньовий ринок, на якому за значні суми купуються і продаються політичні партії. Ми (Мін’юст – 24 канал) подали позови про анулювання реєстрації всіх цих партій,

– зазначив Малюська.

Їхня діяльність не відповідає вимогам закону. Адже партії впродовж 10 років не висували своїх кандидатів на вибори президента України та депутатів.

Міністр Малюська перелічує партії, які можуть ліквідувати: відео

Що відомо про партії в Україні? Станом на 1 січня 2020 року в Україні офіційно зареєстровані 349 політичних партій. На виборах до Верховної Ради у 2019 році брали участь 22 політичних партій, 5 з яких стали парламентськими.