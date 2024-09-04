Голосование состоялось 4 сентября. Перед этим Денис Малюська выступал в зале Верховной Рады, пишет 24 Канал.

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Что сказал Малюська с трибуны в Верховной Раде

Экс-министр заявил, что заявление об отставке – его самостоятельное решение, о которых он просил уже не один месяц. Малюська объяснил, что его просили подождать правильного политического времени, чтобы можно было и замену подобрать.

У нас никогда не было скандалов с топ-руководством Минюста за все пять лет моей работы. Я готов пройти полиграф, что я не взял ни копейки, ни одной взятки. В любой момент, публично, онлайн, как угодно. Я ручаюсь за честность всех своих заместителей. Наша команда нигде не "налажала",

– заявил Денис Малюська.

Он также объяснил в своих соцсетях, что даже не успел оформить письменные материалы, однако пообещал описать о работе в соцсетях.

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Кстати, 4 сентября Верховная Рада проголосовала за отставку:

Александра Камышина,

Ольги Стефанишиной,

Руслана Стрельца.

В то же время отставку Ирины Верещук не поддержали, а вопрос увольнения Дмитрия Кулебы еще не рассмотрели.