Голосование состоялось 4 сентября. Перед этим Денис Малюська выступал в зале Верховной Рады, пишет 24 Канал.
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Что сказал Малюська с трибуны в Верховной Раде
Экс-министр заявил, что заявление об отставке – его самостоятельное решение, о которых он просил уже не один месяц. Малюська объяснил, что его просили подождать правильного политического времени, чтобы можно было и замену подобрать.
У нас никогда не было скандалов с топ-руководством Минюста за все пять лет моей работы. Я готов пройти полиграф, что я не взял ни копейки, ни одной взятки. В любой момент, публично, онлайн, как угодно. Я ручаюсь за честность всех своих заместителей. Наша команда нигде не "налажала",
– заявил Денис Малюська.
Он также объяснил в своих соцсетях, что даже не успел оформить письменные материалы, однако пообещал описать о работе в соцсетях.
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Кстати, 4 сентября Верховная Рада проголосовала за отставку:
- Александра Камышина,
- Ольги Стефанишиной,
- Руслана Стрельца.
В то же время отставку Ирины Верещук не поддержали, а вопрос увольнения Дмитрия Кулебы еще не рассмотрели.