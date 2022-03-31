О преступлении оккупантов стало известно после освобождения Малой Рогани от захватчиков. Мирные жители, пытаясь спастись от обстрела, разворачивали свои автомобили, однако многие погибли.

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Людмила Денисова рассказала, что тела некоторых погибших удалось забрать только сейчас. Российские оккупанты взяли под контроль трассу Киев – Харьков – Довжанский еще 27 февраля.

Уполномоченная по правам человека отметила, что в колонне находились только гражданские автомобили. Однако российских оккупантов это не остановило.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео с трассы. По всей дороге стоят размозженные автомобили.

Последствия обстрела гражданских автомобилей в Малой Рогане: смотрите видео