Про злочин окупантів стало відомо після звільнення Малої Рогані від загарбників. Мирні мешканці, намагаючись врятуватися від обстрілу, розвертали свої автівки, однак багато людей загинули.

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Людмила Денісова розповіла, що тіла деяких загиблих вдалося забрати лише зараз. Російські окупанти взяли під контроль трасу Київ – Харків – Довжанський ще 27 лютого.

Уповноважена з прав людини зазначила, що у колоні були лише цивільні автомобілі. Однак російських окупантів це не зупинило.

Журналіст Юрій Бутусов опублікував відео з траси. По усій дорозі стоять розтрощені автомобілі.

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