Ложь о 5 километрах до Запорожья: в ВСУ показали эксклюзивные кадры из Малокатериновки

Поселок Малокатериновка в Запорожской области находится под контролем украинских военных. Заявления российского командования об оккупации села и приближении к областному центру являются очередным фейком.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил о якобы захвате поселка и продвижении врага. Однако пресс-секретарь группировки войск "Юг" Максим Кравчук опроверг эти данные, сообщил Центр противодействия дезинформации.

Что известно о ситуации в Запорожской области

Российское военное руководство регулярно пытается создать иллюзию "достижений" из-за отсутствия реальных результатов на поле боя.

В подтверждение того, что Малокатериновка находится под контролем ВСУ, защитники 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады записали видео непосредственно из поселка. В Группировке войск отметили, что от линии боевого столкновения до южных окраин Запорожья на самом деле около 25 километров, а не 5, как фантазируют в Москве.

Украинские военные удерживают Малокатериновку: смотрите видео

Если Герасимов лжет даже в таких вещах, которые легко проверить, то какого доверия заслуживают все остальные заявления российского Минобороны о "захвате" украинских населенных пунктов? Очередные сказки для Путина, а не реальная картина на фронте,

– подчеркнул Кравчук.

Российская пропаганда и военное руководство регулярно распространяют ложные заявления о взятии населенных пунктов Украины. Вымыслом оказались и заявления врага о якобы захват Новопавловки е и Новоандреевке.

Помимо информационных вбросов, россияне не прекращают попыток атаковать другие населенные пункты области. По имеющейся информации, российское командование поставило задачу до конца октября захватить Орехов, Преображенку и Таврийское. Враг пытается проникать в Орехов поодиночке или небольшими группами, но украинские подразделения своевременно их обнаруживают и уничтожают.