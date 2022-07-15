Такая ракета имеет технологию "Стелс" и двигается по нанесенному оператором маршруту, но может его менять. Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
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Кроме того, ракета пытается избежать наших средств ПВО. Сегодня 3 "Калибра" попали в центр Винницы, еще 2 перехватили и уничтожили ПВО.
Враг пытается запутать нашу ПВО
Игнат отметил, что это сложная цель для наших противовоздушных средств, поскольку они разработаны еще в советское время. В то же время противник использует более технологичные ракеты – разразбки с 2010 года.
Враг пытается и количеством, и военными методами запутать нашу ПВО,
– рассказал спикер.
Количество жертв в результате удара по Виннице
- В результате действий россиян погибли 22 мирных украинца, среди которых 3 детей. 34 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- За помощью к медикам обратилось более сотни человек.
- Кроме того, 42 человека, находившиеся в районе взрыва, пропали без вести. Родные до сих пор не могут с ними связаться.