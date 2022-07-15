Така ракета має технологію "Стелс" й рухається по завданому оператором маршруту, але може його змінювати. Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми Біля Вінниці знайшли уламки ракет "Калібр", які збили сили ППО

Крім того, ракета намагається уникнути наших засобів ППО. Сьогодні 3 "Калібри" влучили у центр Вінниці, ще 2 перехопила та знищила ППО.

Ворог намагається заплутати нашу ППО

Ігнат зауважив, що це складна ціль для наших протиповітряних засобів, оскільки вони розроблені ще за радянських часів. Натомість противник використовує більш технологічні ракети – розрозбки від 2010 року.

Ворог намагається і кількістю, і військовими методами заплутати нашу ППО,

– розповів речник.

Кількість жертв внаслідок удару по Вінниці

Внаслідок дій росіян загинули 22 мирних українців, серед яких 3 дітей. 34 постраждалих перебувають у важкому стані.

За допомогою до медиків звернулась понад сотня осіб.

Крім того, 42 людей, які були в районі вибуху, зникли безвісти. Рідні досі не можуть з ними зв'язатися.

Може зацікавити – удар по Вінниці відбувся прямо під час виступу Зеленського у Гаазі: відео